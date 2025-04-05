Пожар вспыхнул на предприятии в Чапаевске из-за атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Нападение на объект в городе Чапаевске произошло рано утром 5 апреля. В результате атаки начался пожар, который уже ликвидируют сотрудники МЧС, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал губернатор в Telegram-канале.

Федорищев уточнил, про происшествие обошлось без пострадавших. Местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию.