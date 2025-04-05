Пожар вспыхнул на предприятии в Чапаевске из-за атаки дронов ВСУ
Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Нападение на объект в городе Чапаевске произошло рано утром 5 апреля. В результате атаки начался пожар, который уже ликвидируют сотрудники МЧС, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал губернатор в Telegram-канале.
Федорищев уточнил, про происшествие обошлось без пострадавших. Местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью подверглось атаке БПЛА одно из предприятий в Мордовии. По предварительным данным местных властей, инцидент также обошёлся без жертв среди населения.
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