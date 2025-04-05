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5 апреля, 02:02

Пожар вспыхнул на предприятии в Чапаевске из-за атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Нападение на объект в городе Чапаевске произошло рано утром 5 апреля. В результате атаки начался пожар, который уже ликвидируют сотрудники МЧС, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания»,написал губернатор в Telegram-канале.

Федорищев уточнил, про происшествие обошлось без пострадавших. Местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию.

Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ
Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ

Как сообщал Life.ru, этой же ночью подверглось атаке БПЛА одно из предприятий в Мордовии. По предварительным данным местных властей, инцидент также обошёлся без жертв среди населения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Лия Мурадьян
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