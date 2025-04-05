Силы ПВО уничтожили более 10 беспилотников над Воронежской областью

Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве Воронежской области было обнаружено и ликвидировано не менее 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.