Силы ПВО уничтожили более 10 беспилотников над Воронежской областью
Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве Воронежской области было обнаружено и ликвидировано не менее 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
Ранее в Донецке жители стали свидетелями одной из самых интенсивных атак дронов со стороны ВСУ за последнее время. Люди слышали десятки взрывов и активную работу системы ПВО.
Обложка ©
flickr / James Blackmore