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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
5 апреля, 04:16

Силы ПВО уничтожили более 10 беспилотников над Воронежской областью

Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве Воронежской области было обнаружено и ликвидировано не менее 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

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Пожар вспыхнул на предприятии в Чапаевске из-за атаки дронов ВСУ

Ранее в Донецке жители стали свидетелями одной из самых интенсивных атак дронов со стороны ВСУ за последнее время. Люди слышали десятки взрывов и активную работу системы ПВО.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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