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Регион
5 апреля, 04:37

Силы ПВО России уничтожили 49 украинских беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, совершивших попытку атаки на различные регионы страны. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью (16 единиц) и Белгородской областью (14 единиц). В Курской и Самарской областях ликвидировали по шесть дронов, тогда как над территорией Республики Мордовия перехватили три БПЛА. Ещё по одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ
Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ

А в ночь с 3 на 4 апреля силы противовоздушной обороны России успешно перехватили 107 украинских беспилотников самолётного типа. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Курской областью (34 единицы).

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Артём Гапоненко
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