Силы ПВО России уничтожили 49 украинских беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, совершивших попытку атаки на различные регионы страны. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью (16 единиц) и Белгородской областью (14 единиц). В Курской и Самарской областях ликвидировали по шесть дронов, тогда как над территорией Республики Мордовия перехватили три БПЛА. Ещё по одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.