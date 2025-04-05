Силы ПВО России уничтожили 49 украинских беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, совершивших попытку атаки на различные регионы страны. Об этом сообщило Минобороны.
Наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью (16 единиц) и Белгородской областью (14 единиц). В Курской и Самарской областях ликвидировали по шесть дронов, тогда как над территорией Республики Мордовия перехватили три БПЛА. Ещё по одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.
А в ночь с 3 на 4 апреля силы противовоздушной обороны России успешно перехватили 107 украинских беспилотников самолётного типа. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Курской областью (34 единицы).
Telegram / Минобороны России