Братья на садовых тачках увезли пожилую мать и слепого соседа из Курской области
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Два брата, напуганные украинскими обстрелами, пешком ушли из населённого пункта Заолешенка в Курской области. С собой они взяли свою пожилую мать, которая не могла самостоятельно ходить, поэтому везли её в садовой тачке. Об этом сообщил РИА «Новости» один из братьев по имени Николай.
Он рассказал, что бежать из опасного региона им пришлось вместе с соседской женщиной и её слепым мужем, которого в другой тележке вёз второй брат. Удача была на их стороне, поскольку ни один дрон в них не врезался. Компания преодолела реку по мосту, на другой стороне которого их ждали солдаты ВС РФ.
«Сами шли пешком до пункта, где нас уже забрали. Шли втроём: я, брат и мать. Соседи ещё с нами шли, муж у неё (соседки) слепой был. Я мать свою на тачке вёз, а мой брат вез слепого соседа, тоже в садовой тачке», — вспоминал Николай.
Ранее российский боец рассказал, что украинские солдаты ездили на бронемашинах по трупам мирных жителей Курской области, чтобы таким образом запугать оставшихся в живых гражданских. Боевики приговаривали, что такое будет со всеми местными.