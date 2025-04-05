Братья на садовых тачках увезли пожилую мать и слепого соседа из Курской области

Два брата, напуганные украинскими обстрелами, пешком ушли из населённого пункта Заолешенка в Курской области. С собой они взяли свою пожилую мать, которая не могла самостоятельно ходить, поэтому везли её в садовой тачке. Об этом сообщил РИА «Новости» один из братьев по имени Николай.

Он рассказал, что бежать из опасного региона им пришлось вместе с соседской женщиной и её слепым мужем, которого в другой тележке вёз второй брат. Удача была на их стороне, поскольку ни один дрон в них не врезался. Компания преодолела реку по мосту, на другой стороне которого их ждали солдаты ВС РФ.

«Сами шли пешком до пункта, где нас уже забрали. Шли втроём: я, брат и мать. Соседи ещё с нами шли, муж у неё (соседки) слепой был. Я мать свою на тачке вёз, а мой брат вез слепого соседа, тоже в садовой тачке», — вспоминал Николай.