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Регион
5 апреля, 06:45

СВО могла закончиться ещё в марте 2022 года. Стало известно, кто этому помешал

Посол Белоруссии: Переговоры РФ и Украины в начале СВО сорвали по указке Запада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

В самом начале специальной военной операции Россия и Украина могли заключить мирный договор во время переговоров в феврале и марте 2022 года на территории Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко тогда смог организовать встречу, но диалог был сорван под давлением Запада, заявил в интервью РИА «Новости» посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.

«После начала активной фазы боевых действий в феврале 2022 года, благодаря главе нашего государства удалось организовать три раунда российско-украинских переговоров на территории Белоруссии. К сожалению, под давлением Запада этот диалог был сорван, хотя стороны уже вышли на определённые договорённости», — сказал дипломат.

На данный момент, как и раньше, Минск очень заинтересован в том, чтобы разрешить данный конфликт. Именно поэтому Белоруссия последовательно поддерживает продолжение переговоров и стремится к прекращению кровопролития. Республика открыта для сотрудничества со всеми, кто разделяет цель сохранения жизни людей. При этом попытки решить вопросы мирного урегулирования и безопасности без участия России и Белоруссии являются иллюзией.

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Ранее Life.ru рассказал, что Россия готова при любом раскладе событий предоставить Белоруссии такой же щит безопасности, как и для себя. Страны находятся в отличных политических отношениях и поэтому у них есть общая региональная группировка войск и совместная противовоздушная оборона. Кроме того, в республике продолжает находится тактическое ядерное оружие.

Наталья Афонина
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