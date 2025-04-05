СВО могла закончиться ещё в марте 2022 года. Стало известно, кто этому помешал

В самом начале специальной военной операции Россия и Украина могли заключить мирный договор во время переговоров в феврале и марте 2022 года на территории Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко тогда смог организовать встречу, но диалог был сорван под давлением Запада, заявил в интервью РИА «Новости» посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.

«После начала активной фазы боевых действий в феврале 2022 года, благодаря главе нашего государства удалось организовать три раунда российско-украинских переговоров на территории Белоруссии. К сожалению, под давлением Запада этот диалог был сорван, хотя стороны уже вышли на определённые договорённости», — сказал дипломат.

На данный момент, как и раньше, Минск очень заинтересован в том, чтобы разрешить данный конфликт. Именно поэтому Белоруссия последовательно поддерживает продолжение переговоров и стремится к прекращению кровопролития. Республика открыта для сотрудничества со всеми, кто разделяет цель сохранения жизни людей. При этом попытки решить вопросы мирного урегулирования и безопасности без участия России и Белоруссии являются иллюзией.