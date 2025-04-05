Котокафе, ТЭЦ и парк бабочек: В 50 странах мира сегодня пишут Тотальный диктант

Масштабная просветительская акция Тотальный диктант пройдёт 5 апреля по всему миру. В 2025 году организаторы намерены сделать диктант ещё доступнее, открыв площадки не только в музеях, библиотеках, вузах и школах, но и в торговых центрах, роддомах, котокафе, центрах йоги и других нетипичных для события местах.

Организационный комитет Тотального диктанта объявил о масштабной географии акции в 2025 году. Диктант пройдёт на шести континентах и даже в самых отдалённых точках земного шара, включая за полярным кругом — в городе Нарьян-Маре. На территории Российской Федерации к акции присоединятся более 900 населённых пунктов. Участие в мероприятии обеспечат 80 городов в 50 странах, включая страны Азии, Европы, Африки и Америки.

Автором текста 22-го Тотального диктанта стала Марина Москвина, писательница, сценарист и лауреат престижных литературных премий. Текст разделён на четыре части для трансляции в разных часовых зонах. Центральной площадкой акции станет научно-технологический университет «Сириус», где текст прочитает автор.

Самые неожиданные площадки Тотального диктанта в этом году впечатляют: от роддома в Архангельске до ТЭЦ-2 в Новосибирске, где диктант прочтёт космонавт Сергей Волков. Также свои знания проверят в студии йоги в Забайкалье, парке бабочек в Уфе, таможне в Самарской области.

Впервые диктант выйдет за рамки русского языка. В Улан-Удэ текст зачитают на бурятском языке в рамках нового направления «Тот.Язык». Архангельск поддержит поморский говор. Таким образом, текст Марины Москвиной зазвучит на разных языках и диалектах!