Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 09:45

Котокафе, ТЭЦ и парк бабочек: В 50 странах мира сегодня пишут Тотальный диктант

Тотальный диктант пройдёт 5 апреля в 50 странах мира и на разных языках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slexp880

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slexp880

Масштабная просветительская акция Тотальный диктант пройдёт 5 апреля по всему миру. В 2025 году организаторы намерены сделать диктант ещё доступнее, открыв площадки не только в музеях, библиотеках, вузах и школах, но и в торговых центрах, роддомах, котокафе, центрах йоги и других нетипичных для события местах.

Организационный комитет Тотального диктанта объявил о масштабной географии акции в 2025 году. Диктант пройдёт на шести континентах и даже в самых отдалённых точках земного шара, включая за полярным кругом — в городе Нарьян-Маре. На территории Российской Федерации к акции присоединятся более 900 населённых пунктов. Участие в мероприятии обеспечат 80 городов в 50 странах, включая страны Азии, Европы, Африки и Америки.

Автором текста 22-го Тотального диктанта стала Марина Москвина, писательница, сценарист и лауреат престижных литературных премий. Текст разделён на четыре части для трансляции в разных часовых зонах. Центральной площадкой акции станет научно-технологический университет «Сириус», где текст прочитает автор.

Самые неожиданные площадки Тотального диктанта в этом году впечатляют: от роддома в Архангельске до ТЭЦ-2 в Новосибирске, где диктант прочтёт космонавт Сергей Волков. Также свои знания проверят в студии йоги в Забайкалье, парке бабочек в Уфе, таможне в Самарской области.

Впервые диктант выйдет за рамки русского языка. В Улан-Удэ текст зачитают на бурятском языке в рамках нового направления «Тот.Язык». Архангельск поддержит поморский говор. Таким образом, текст Марины Москвиной зазвучит на разных языках и диалектах!

«Новые люди» запустили акцию обмена западных брендов «Меняй на российское»
«Новые люди» запустили акцию обмена западных брендов «Меняй на российское»

Ранее стало известно, что в Самарской области стартовал международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память», приуроченный к Году защитника Отечества. Масштабное событие объединило на своей площадке более 300 молодых людей — представителей 75 регионов России, новых территорий страны и зарубежных государств.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Другие новости
  • тотальныйдиктант
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar