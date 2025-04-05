Пожар и чёрный дым над ТЭЦ в Ульяновске сняли на видео
В Ульяновске загорелась ТЭЦ из-за короткого замыкания в трансформаторной будке
В Ульяновске произошёл пожар на территории местной ТЭЦ, огонь был локализован менее чем за час, сообщили в региональном МЧС. Информации о пострадавших нет, также не уточняется масштаб возможных разрушений.
«На улицу Азовскую стянуты пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Вспыхнула трансформаторная будка, это отдельно стоящее здание. На месте работают свыше 40 специалистов и 10 единиц спецтехники», — говорится в заявлении ведомства.
Как уточнили в ульяновском филиале энергокомпании, обслуживающей ТЭЦ, причиной произошедшего стало короткое замыкание на электрооборудовании, которое автоматически отключилось штатной технологической защитой. Сейчас подача горячей воды и отопительные услуги осуществляются для населения в штатном режиме. Специалисты планируют в ближайшее время тщательно изучить причины и устранить последствия ЧП.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Нападение на объект в городе Чапаевске произошло рано утром 5 апреля. В результате атаки начался пожар, который уже ликвидируют сотрудники МЧС.