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5 апреля, 09:15

Пожар и чёрный дым над ТЭЦ в Ульяновске сняли на видео

В Ульяновске загорелась ТЭЦ из-за короткого замыкания в трансформаторной будке

Пожар на ТЭЦ в Ульяновске. Видео © Telegram / Жесть Ульяновск

Пожар на ТЭЦ в Ульяновске. Видео © Telegram / Жесть Ульяновск

В Ульяновске произошёл пожар на территории местной ТЭЦ, огонь был локализован менее чем за час, сообщили в региональном МЧС. Информации о пострадавших нет, также не уточняется масштаб возможных разрушений.

Пожар на ТЭЦ в Ульяновске. Видео © Telegram / Жесть Ульяновск

«На улицу Азовскую стянуты пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Вспыхнула трансформаторная будка, это отдельно стоящее здание. На месте работают свыше 40 специалистов и 10 единиц спецтехники», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в ульяновском филиале энергокомпании, обслуживающей ТЭЦ, причиной произошедшего стало короткое замыкание на электрооборудовании, которое автоматически отключилось штатной технологической защитой. Сейчас подача горячей воды и отопительные услуги осуществляются для населения в штатном режиме. Специалисты планируют в ближайшее время тщательно изучить причины и устранить последствия ЧП.

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Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Нападение на объект в городе Чапаевске произошло рано утром 5 апреля. В результате атаки начался пожар, который уже ликвидируют сотрудники МЧС.

Татьяна Миссуми
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