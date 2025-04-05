«Крах и проблемы»: В США обратились к Европе со срочным призывом о России
Полковник Макгрегор: Западным странам нужно в срочном порядке заключить мир с РФ
Обложка © Офис президента Украины
В США призвали представителей Европы прекратить говорить о мнимых угрозах со стороны России и в ближайшее время и в срочном порядке заключить мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил бывший полковник армии Штатов Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х.
«Британия вот-вот потерпит финансовый крах, Франция не сильно отстаёт, а у немцев большие проблемы. У них нет ресурсов. Пора заключить мир, слишком много людей погибло!» — написал он.
На данный момент многие европейские лидеры заявляют, что якобы готовы к войне с Россией в случае такой ситуации, но на самом деле никто из стран ЕС ещё не смог на практике подтвердить серьёзность своих слов, объяснил Макгрегор.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что западным странам также пора действовать ради дальнейшего завершения конфликта на Украине. Сейчас государствам стоит обратить внимание не на отправку своих солдат в Киев, а именно на урегулирование СВО. По словам лидера, политики сбились с изначально намеченного пути.