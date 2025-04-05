В США призвали представителей Европы прекратить говорить о мнимых угрозах со стороны России и в ближайшее время и в срочном порядке заключить мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил бывший полковник армии Штатов Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х.

«Британия вот-вот потерпит финансовый крах, Франция не сильно отстаёт, а у немцев большие проблемы. У них нет ресурсов. Пора заключить мир, слишком много людей погибло!» — написал он.

На данный момент многие европейские лидеры заявляют, что якобы готовы к войне с Россией в случае такой ситуации, но на самом деле никто из стран ЕС ещё не смог на практике подтвердить серьёзность своих слов, объяснил Макгрегор.