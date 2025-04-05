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5 апреля, 09:22

Три из восьми ушедших на запасные аэродромы самолётов вылетели в Сочи

Три из восьми самолётов вылетели в Сочи. Ранее они были перенаправлены на запасные посадочные полосы из-за погодных условий.

«К 10:45 мск три из восьми бортов, ранее ушедших на запасные аэродромы из-за тумана, уже вылетели в Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Следует отметить, что в ближайшие дни расписание может изменяться, поскольку неблагоприятные метеоусловия сохранялись всю ночь, и авиакомпании перенесли вылеты в Сочи на более поздние часы.

Четыре летевших в Москву самолёта сели на запасном аэродроме Пулково
Четыре летевших в Москву самолёта сели на запасном аэродроме Пулково

Непогода уже не впервые меняет планы туристов в Сочи. Ещё 3 апреля Life.ru сообщал, что девять летевших на краснодарские курорты самолётов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Воздушным суднам пришлось сесть в Грозном, Махачкале и Минводах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / djtrenershutter

Александра Мышляева
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