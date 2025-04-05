Три из восьми ушедших на запасные аэродромы самолётов вылетели в Сочи

Три из восьми самолётов вылетели в Сочи. Ранее они были перенаправлены на запасные посадочные полосы из-за погодных условий.

«К 10:45 мск три из восьми бортов, ранее ушедших на запасные аэродромы из-за тумана, уже вылетели в Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Следует отметить, что в ближайшие дни расписание может изменяться, поскольку неблагоприятные метеоусловия сохранялись всю ночь, и авиакомпании перенесли вылеты в Сочи на более поздние часы.