Юрист объяснил, как отказаться от навязанных в ресторане чаевых

Согласно российскому законодательству и разъяснениям Роспотребнадзора, ресторан не имеет права принуждать посетителя платить чаевые, то есть дополнительные деньги за обслуживание. Об этом рассказал юрист Владимир Кузнецов. Он отметил, что клиент также вправе отказаться от уплаты так называемого «сервисного сбора» в размере 10-15% от суммы заказа.

«Многие посетители ошибочно полагают, что это стандартная процедура и отказаться от такой надбавки невозможно. Однако это заблуждение — по закону клиент вправе требовать исключения данного пункта из счёта и оплачивать только фактически потреблённые блюда и напитки», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».