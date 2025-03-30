Магазины выиграли: Названы главные причины падения популярности ресторанов Москвы
Ресторатор Лисиченко: Популярность ресторанов Москвы за год упала на 10%
Популярность ресторанов Москвы за год упала на 10%, заявил ресторатор Станислав Лисиченко. По его словам, жители и гости столицы стали реже посещать заведения высокой кухни из-за резкого взлёта цен на блюда.
При этом выручка у ресторанов не снизилась, ведь стоимость позиций в меню увеличилась на более чем 10%. Рост цен на блюда, по словам эксперта, обусловлен высокими расходами на продукты, коммунальные услуги и заплаты для персонала. Вторая причина заключается в переориентации граждан на готовую еду из магазинов.
«Предложение готовой еды в магазинах просто фантастическое. Они сильно «убили» ресторанную доставку и начинают потихоньку отъедать пирог у ресторанов в плане посещения», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.
Ранее опрос Life.ru показал, что 35% россиян привыкли завтракать на бегу, параллельно собираясь на работу или занимаясь другими делами. В то же время идеальным ужином 63% респондентов считают вечер в ресторане или кафе с близкими. Кроме того, стали известны любимые блюда россиян на завтрак.