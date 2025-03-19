Президентский люкс: 15 самых вкусных блюд, которые ел Владимир Путин во время зарубежных визитов

Владимир Путин по долгу службы много путешествует. И каждый раз на приёмах у зарубежных лидеров его норовят удивить чем-то эдаким. Иной раз требуется больше десяти человек, чтобы приготовить обед для официального приёма при участии президента России. В материале мы расскажем, что это за кулинарные изыски удалось попробовать президенту Российской Федерации.

Визит в Монголию — легендарное филе масличной рыбы

Во время визита в Монголию Владимира Путина щедро угощали европейскими блюдами. Фото © Life.ru, © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/moms_trex

Президент России Владимир Путин посетил Монголию 3 сентября 2024 года. Причина визита — 85-я годовщина победы советско-монгольских войск над японскими в Халхин-Голе. Переговоры с Ухнаагийном Хурэлсухом, главой Монголии, прошли в специальной юрте, обустроенной внутри государственного дворца. В ходе торжественного ужина Путина угощали европейскими блюдами. Это были рулет из копчёного лосося, крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепёшкой, а также филе масличной рыбы.

Саммит в Казахстане — национальный куырдак

Во время саммита ШОС в Астане Путина угощали традиционными блюдами казахов. Фото © Life.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yeshbesh_

С 3 по 4 июля 2024 года в столице Казахстана прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин, конечно же, там был. Кроме президента России саммит посетил китайский лидер Си Цзиньпин. На торжественном приёме участников саммита угощали традиционными казахскими блюдами. Это были куырдак из баранины и тушпара из говядины с бульоном. Куырдак — традиционное жаркое, а тушпара — казахский вариант мантов или пельменей.

Приём в Азербайджане — холодный суп айранаши

В Азербайджане Владимира Путина угощали традиционным холодным супом. Фото © Life.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / profitrealestate_alanya

В августе 2024 года Владимир Путин совершил визит в Баку. На приёме азербайджанский лидер Ильхам Алиев угощал президента России местными винами, а также национальными блюдами. Среди них был знаменитый холодный суп айранаши. Рецепт супа ясен уже по названию: он готовится на основе айрана, главные ингредиенты — чеснок, тёртый огурец и мята. Но это не единственный традиционный азербайджанский суп на приёме у Алиева. В меню была также жареная дюшбара. Если айранаши можно назвать лёгкой летней закуской, то дюшбара — это уже основное блюдо. Его готовят из бараньего бульона и традиционных азербайджанских маленьких пельменей.

Переговоры во Франции — паста с чёрным трюфелем

Эмманюэль Макрон угощал Владимира Путина изысканной французской кухней. Фото © Life.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garde

В августе 2019 года Владимир Путин посетил Лазурный Берег Франции ради переговоров с президентом республики Эмманюэлем Макроном. Блюда для делового ужина двух лидеров приготовил шеф-повар Арно Донкель, обладатель целых трёх звёзд Мишлен, высшей награды для мировых рестораторов. Донкель привёз на Лазурный Берег команду из 21 человека: именно столько нужно было, чтобы приготовить шедевры высокой кухни. Владимир Путин отведал пасту, фаршированную фуа гра и чёрным трюфелем, с артишоком в трёх текстурах и пеной из базилика. Потом — телятина в прованском стиле с овощами и пеной из цветов чеснока. Завершился ужин обычным малиновым мороженым на десерт с таким же обычным шоколадом в приправе из бергамота.

Обед в Китае — филе каменного окуня

В Китае Владимира Путина кормили уткой по-пекински и трепангами. Фото © Life.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chef.stas.lyubin

В мае 2024 года, 16-го числа, Владимир Путин посетил Китай. На торжественном обеде у председателя партии Си Цзиньпина подавали традиционную утку по-пекински, а также трепанги. Так называют морские огурцы, тушённые с луком. А ещё в меню было филе каменного окуня, или групера, с бульоном из креветок. Примерно годом ранее на торжественном обеде у Владимира Путина Си Цзиньпин лакомился закуской из дальневосточных морепродуктов, ухой из стерляди с расстегаем и олениной с вишнёвым соусом. По высшему разряду!

Встреча с премьер-министром Индии — муглайская кухня

Нарендра Моди угощал Владимира Путина изысканными традиционными блюдами Индии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usa_shka

Осенью 2018 года Владимир Путин посетил Индию, а именно столицу, город Нью-Дели. Блюда для встречи президента России с премьером Нарендрой Моди предоставил ресторан «Хидерабад Хауз», который работает с 1975 года. В меню были блюда, подходящие как вегетарианцам, так и приверженцам обычного меню. Например, для «мясоедов» подавали баранину в традиционном муглайском соусе. Муглайская кухня — одна из самых древних в Индии, корнями уходит ещё в империю Великих Моголов. Традиционный рецепт муглайского соуса состоит из сухофруктов, орехов, молока и сливок, причём всё это должно быть щедро приправлено шафраном и кардамоном. А для вегетарианцев приготовили экзотику — кебабы из стеблей лотоса и чечевицы в манговом соусе.

Визит в Южно-Африканскую Республику — блюдо из страуса

В 2006 году в ЮАР Владимира Путина ожидал самый экзотический обед. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sempre_moscow

В 2006 году Владимир Путин посетил ЮАР. Это был его первый визит в Южную Африку, и, подобно русским морякам в XIX веке, президент прибыл на континент через Кейптаун. Бывший президент ЮАР Табо Мбеки принял российского лидера гостеприимно. Торжественный обед проходил в самом южном ресторане Африки — «Два океана». Владимир Путин попробовал мясо страуса с фермы неподалёку, а в качестве развлечения понаблюдал за дикими пингвинами и бабуинами.

Приём в Северной Корее — традиционная лапша куксу

В КНДР Владимира Путина угощали традиционными корейскими блюдами. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов / POOL, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cafeomo

Владимир Путин приезжал в Северную Корею 18 июня 2024 года. Лидер России и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В прошлый раз Путин был в КНДР в 2000 году, когда главой государства был Ким Чен Ир. Сын покойного Верховного главнокомандующего встретил Владимира Владимировича с размахом: подавали лапшу тхань (также тхан, или тяхан) из курицы с женьшенем и лечебной тыквой, тушёную треску в форме белого цветка и традиционную лапшу куксу с говяжьей вырезкой.

Визит во Вьетнам — суп с морскими ушками

Во Вьетнаме Владимира Путина ждали изысканные закуски из разных регионов страны. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yammy_hk

Летом 2024 года Владимир Путин побывал также и во Вьетнаме. В Ханое лидер России встретился с главой Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и президентом То Ламом. На торжественном приёме Путину предложили суп с морскими ушками и крабом из южной вьетнамской провинции Камау, спринг-роллы с омаром, приготовленным в стиле провинции Рячанг, а в качестве закусок предлагали бань бот лок — вьетнамские пельмени с тапиокой.