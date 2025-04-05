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5 апреля, 11:16

«Он показал козыри»: В Европе нашли странное объяснение лютой ненависти к Путину

«Печат»: Путина ненавидят на Западе, потому что он отстаивает независимость РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Западные страны испытывают ненависть к президенту РФ Владимиру Путину, потому что он отстаивает национальные интересы собственной страны и не даёт государству оказаться под внешним влиянием. Об этом пишет сербское издание «Печат».

«Владимир Путин в который раз показал им (Западу — прим. Life.ru), что его козыри — огромное, почти неиссякаемое терпение и долгосрочная стратегическая концепция того, как Россия и мир должны выглядеть в ближайшие десять, 20 или 30 лет», — отмечается в тексте.

Автор указывает, что Путин смог вывести Россию из-под враждебного влияния Запада, а также пресёк все попытки посягнуть на её суверенитет и безопасность. В статье резюмируется, что российский лидер укрепил вооружённые силы, искоренил «пятую колонну», лишив западных лидеров всех шансов одолеть Москву. Именно поэтому Путина так ненавидят отдельные зарубежные политики, подчёркивается в публикации.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что на Западе не всегда способны понять Россию, однако это должно настраивать россиян на дальнейшее развитие. По его словам, у Москвы имеется множество друзей на всех континентах.

Татьяна Миссуми
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