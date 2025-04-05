Западные страны испытывают ненависть к президенту РФ Владимиру Путину, потому что он отстаивает национальные интересы собственной страны и не даёт государству оказаться под внешним влиянием. Об этом пишет сербское издание «Печат».

«Владимир Путин в который раз показал им (Западу — прим. Life.ru), что его козыри — огромное, почти неиссякаемое терпение и долгосрочная стратегическая концепция того, как Россия и мир должны выглядеть в ближайшие десять, 20 или 30 лет», — отмечается в тексте.

Автор указывает, что Путин смог вывести Россию из-под враждебного влияния Запада, а также пресёк все попытки посягнуть на её суверенитет и безопасность. В статье резюмируется, что российский лидер укрепил вооружённые силы, искоренил «пятую колонну», лишив западных лидеров всех шансов одолеть Москву. Именно поэтому Путина так ненавидят отдельные зарубежные политики, подчёркивается в публикации.