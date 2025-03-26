«Это не мешает нам жить»: Россию не понимают некоторые люди на Западе, заявил Путин

На Западе не всегда способны понять Россию, однако это должно настраивать россиян на дальнейшее развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Национальном центре «Россия».

«Есть люди на так называемом Западе, которые не понимают РФ. Но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось», — сказал глава государства.