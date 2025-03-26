«Это не мешает нам жить»: Россию не понимают некоторые люди на Западе, заявил Путин
Путин: Некоторые люди на Западе не понимают Россию
На Западе не всегда способны понять Россию, однако это должно настраивать россиян на дальнейшее развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Национальном центре «Россия».
«Есть люди на так называемом Западе, которые не понимают РФ. Но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось», — сказал глава государства.
Также Путин отметил, что у РФ имеется множество друзей на всех континентах.
Напомним, что сегодня Путин вновь посетил Национальный центр «Россия», который расположен на Красной Пресне. В ходе заседания он заявил, что российским детям особенно важно расти и развиваться, опираясь на примеры доблести и патриотизма.
Life.ru