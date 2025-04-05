Куйвашев обвинил журналистов во лжи об уголовном деле против него

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что никто не заводил против него никаких уголовных дел по статье о коррупции. Об этом он сообщил журналисту Осторожно Media.

По словам бывшего чиновника, он совершенно чист перед законом, а про уголовные дела в его отношении надо интересоваться у тех, кто пишет такие новости.

«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — сказал он.