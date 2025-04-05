Куйвашев обвинил журналистов во лжи об уголовном деле против него
Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев опроверг данные об уголовном деле
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что никто не заводил против него никаких уголовных дел по статье о коррупции. Об этом он сообщил журналисту Осторожно Media.
По словам бывшего чиновника, он совершенно чист перед законом, а про уголовные дела в его отношении надо интересоваться у тех, кто пишет такие новости.
«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — сказал он.
Ранее журналисты из «Коммерсанта» рассказали, что бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. В материале было сказано, что следователи работают с ним уже несколько дней.