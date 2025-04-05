Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 10:23

Куйвашев обвинил журналистов во лжи об уголовном деле против него

Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев опроверг данные об уголовном деле

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что никто не заводил против него никаких уголовных дел по статье о коррупции. Об этом он сообщил журналисту Осторожно Media.

По словам бывшего чиновника, он совершенно чист перед законом, а про уголовные дела в его отношении надо интересоваться у тех, кто пишет такие новости.

«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — сказал он.

Высокопоставленного чиновника Минобороны арестовали за взятку
Высокопоставленного чиновника Минобороны арестовали за взятку

Ранее журналисты из «Коммерсанта» рассказали, что бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. В материале было сказано, что следователи работают с ним уже несколько дней.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar