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5 апреля, 10:32

В Госдуме выступили против бесплатных солонок и сахарниц в ресторанах

Даванков предложил запретить солонки и сахарницы на столах в общепите

Соллонки и сахарницы (иллюстрация). Фото © Life.ru / Шедеврум

Соллонки и сахарницы (иллюстрация). Фото © Life.ru / Шедеврум

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением запретить наличие солонок и сахарниц на столах в ресторанах и кафе.

Депутат указал на растущие проблемы ожирения и диабета в России, которые связаны с неправильным питанием. Он отметил, что каждый третий россиянин добавляет слишком много соли в свои блюда, а в ресторанах соль и сахар часто стоят на столах по умолчанию, что способствует формированию привычки к избыточному потреблению этих продуктов.

Как пишет РИА «Новости», письме Даванков просит главу Роспотребнадзора Анну Попову рассмотреть данное предложение и при положительном решении поручить соответствующим подразделениям ведомства совместно с Минздравом разработать новые правила, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Он также считает, что приправы должны предоставляться только по запросу посетителей.

Даванков добавил, что международный опыт показывает, что такие меры не ограничивают права потребителей, а способствуют более осознанному подходу к питанию.

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Александра Мышляева
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