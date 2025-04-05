В Госдуме выступили против бесплатных солонок и сахарниц в ресторанах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением запретить наличие солонок и сахарниц на столах в ресторанах и кафе.

Депутат указал на растущие проблемы ожирения и диабета в России, которые связаны с неправильным питанием. Он отметил, что каждый третий россиянин добавляет слишком много соли в свои блюда, а в ресторанах соль и сахар часто стоят на столах по умолчанию, что способствует формированию привычки к избыточному потреблению этих продуктов.

Как пишет РИА «Новости», письме Даванков просит главу Роспотребнадзора Анну Попову рассмотреть данное предложение и при положительном решении поручить соответствующим подразделениям ведомства совместно с Минздравом разработать новые правила, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Он также считает, что приправы должны предоставляться только по запросу посетителей.

Даванков добавил, что международный опыт показывает, что такие меры не ограничивают права потребителей, а способствуют более осознанному подходу к питанию.