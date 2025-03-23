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23 марта, 05:00

Организм перестанет работать: Нутрициолог объяснила, чем опасен полный отказ от соли

Нутрициолог Никитина: Соль поддерживает водно-электролитный баланс организма

Соль поддерживает водно-электролитный баланс организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Соль поддерживает водно-электролитный баланс организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Соль часто называют «белой смертью», как и сахар, но при этом она является важным элементом, необходимым для нормальной работы организма. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru отметила, что соль — это не просто добавка к пище, а незаменимый минерал, который участвует во множестве жизненно важных процессов.

Соль помогает поддерживать водно-электролитный баланс организма, участвует в удержании давления внутри клетки и в кровеносных сосудах. Самая важная её роль заключается в передаче нервных импульсов, в частности от головного мозга к органам и тканям. Без этого процесса невозможна нормальная деятельность всего организма. Кроме того, соль способствует обмену газов в лёгких, что также важно для дыхания.

Соль участвует в процессе переваривания пищи. Плюс она адсорбирует на себя некоторые продукты распада, которые нам не очень нужны. За счёт этого, кстати, соль часто используется в косметологии в виде солевых скрабов. Соль снимает отёки, уводит лишнюю жидкость, адсорбирует всё лишнее, кожное сало в том числе. Именно поэтому никогда нельзя полностью отказываться от употребления соли.

Лариса Никитина

Нутрициолог

Соль участвует в процессе переваривания пищи. Плюс она адсорбирует на себя некоторые продукты распада, которые нам не очень нужны. За счёт этого, кстати, соль часто используется в косметологии в виде солевых скрабов. Соль снимает отёки, уводит лишнюю жидкость, адсорбирует всё лишнее, кожное сало в том числе. Именно поэтому никогда нельзя полностью отказываться от употребления соли.
Соль участвует в процессе переваривания пищи. Плюс она адсорбирует на себя некоторые продукты распада, которые нам не очень нужны. За счёт этого, кстати, соль часто используется в косметологии в виде солевых скрабов. Соль снимает отёки, уводит лишнюю жидкость, адсорбирует всё лишнее, кожное сало в том числе. Именно поэтому никогда нельзя полностью отказываться от употребления соли.
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Соль не стоит исключать из рациона полностью из-за её полезных свойств, однако важно помнить о норме её употребления, отметила специалист.

«Если вы прикинули, померили, посчитали, сколько вы употребляете соли в день, и обнаружили, что у вас норма в 5 грамм сильно превышена, то можно плавно сокращать», — заключила нутрициолог.

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Ранее диетолог перечислил продукты, от которых невозможно потолстеть. Также эксперт назвал напитки, уничтожающие клетки мозга.

Андрей Горяничев
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