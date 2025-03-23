Организм перестанет работать: Нутрициолог объяснила, чем опасен полный отказ от соли

Соль часто называют «белой смертью», как и сахар, но при этом она является важным элементом, необходимым для нормальной работы организма. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru отметила, что соль — это не просто добавка к пище, а незаменимый минерал, который участвует во множестве жизненно важных процессов.

Соль помогает поддерживать водно-электролитный баланс организма, участвует в удержании давления внутри клетки и в кровеносных сосудах. Самая важная её роль заключается в передаче нервных импульсов, в частности от головного мозга к органам и тканям. Без этого процесса невозможна нормальная деятельность всего организма. Кроме того, соль способствует обмену газов в лёгких, что также важно для дыхания.

Соль участвует в процессе переваривания пищи. Плюс она адсорбирует на себя некоторые продукты распада, которые нам не очень нужны. За счёт этого, кстати, соль часто используется в косметологии в виде солевых скрабов. Соль снимает отёки, уводит лишнюю жидкость, адсорбирует всё лишнее, кожное сало в том числе. Именно поэтому никогда нельзя полностью отказываться от употребления соли. Лариса Никитина Нутрициолог

Соль не стоит исключать из рациона полностью из-за её полезных свойств, однако важно помнить о норме её употребления, отметила специалист.