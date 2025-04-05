Один страшнее другого: Топ-3 самых вероятных причин апокалипсиса на Земле

В США составили список из трёх самых возможных сценариев конца света. О вероятных причинах гибели человечества рассказывается в ролике на популярном американском YouTube-канале The Infographics Show со ссылкой на научные исследования.

Первое место занимает эпидемия планетарного масштаба. В истории человечества были случаи, когда болезни становились причиной массовой смертности. Но пока что учёным удаётся бороться с опасными вирусами, в том числе благодаря вакцинации. Но однажды на Земле может появиться заболевание с высокой летальностью, от которого специалисты не успеют или не смогут изобрести прививку. Тогда человечеству может прийти конец буквально за несколько месяцев.

На втором месте — новая мировая война, которая может перейти в ядерную. Одномоментно погибнут миллионы людей. Печальная судьба ждёт и тех, кто сможет выжить в такой мясорубке, потому что ядерный взрыв в корне поменяет климат на планете, а значит шансов продолжить своё комфортное существование у людей не будет.

Завершает тройку сценариев — падение на Землю крупного метеорита. Если огромное небесное тело врежется в нашу планету, то погибнет большая часть человечества за считанные секунды. После этого столбы дыма, пепла, огня поднимутся на высоту в десятки километров, весь земной шар содрогнётся, но и затем не будет спокойствия. Планета после удара из космоса будет не пригодна для жизни, на её поверхности начнутся бесконечные землетрясения и извержения вулканов.