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Регион
5 апреля, 11:16

Крупный пожар разгорелся в квартире многоэтажки в Пензе

Работа сотрудников МЧС на месте пожара в Пензе. Обложка © Telegram / МЧС Пензенской области

Работа сотрудников МЧС на месте пожара в Пензе. Обложка © Telegram / МЧС Пензенской области

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин в городе Пензе поступило сегодня в 12.24. Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров на 3-м этаже 9-ти этажного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов», — говорится в публикации.

В тушении возгорания задействовано семь единиц техники и 27 специалистов. Причина происшествия выясняется.

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Ранее стало известно о серьёзном пожаре в подмосковном Дмитрове. Вспыхнул частный дом, построенный, как пишут местные, из легковоспламеняющихся материалов. Предположительно, дом использовался в качестве хостела, там могли находиться около 20 постояльцев, но о пострадавших пока не сообщалось.

Юрий Лысенко
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