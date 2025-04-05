Крупный пожар разгорелся в квартире многоэтажки в Пензе
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в Пензе. Обложка © Telegram / МЧС Пензенской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин в городе Пензе поступило сегодня в 12.24. Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров на 3-м этаже 9-ти этажного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов», — говорится в публикации.
В тушении возгорания задействовано семь единиц техники и 27 специалистов. Причина происшествия выясняется.
Ранее стало известно о серьёзном пожаре в подмосковном Дмитрове. Вспыхнул частный дом, построенный, как пишут местные, из легковоспламеняющихся материалов. Предположительно, дом использовался в качестве хостела, там могли находиться около 20 постояльцев, но о пострадавших пока не сообщалось.