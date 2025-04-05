Крупный пожар разгорелся в квартире многоэтажки в Пензе

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин в городе Пензе поступило сегодня в 12.24. Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров на 3-м этаже 9-ти этажного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов», — говорится в публикации.

В тушении возгорания задействовано семь единиц техники и 27 специалистов. Причина происшествия выясняется.