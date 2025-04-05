Российская армия смогла освободить ещё одну территорию в Сумской области, на это раз наши парни взяли под свой контроль село Басовка. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север», одолевшая элитную бригаду морпехов ВСУ.

«Сломив упорное сопротивление противника, Бесстрашные десантники освободили село Басовка в исконно русской Сумской области», — говорится в сообщении.

Воздушно-десантные войска ВС РФ ликвидировали несколько подразделений вражеской элитной 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил Украины. Противник попытался сдержать российское наступление на данном участке фронта, но был разбит.