Российские силы ПВО за сутки сбили семь авиабомб JDAM и 208 дронов ВСУ

В течение суток российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM, пять снарядов HIMARS и 208 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.