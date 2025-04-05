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5 апреля, 11:27

Российские силы ПВО за сутки сбили семь авиабомб JDAM и 208 дронов ВСУ

В течение суток российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM, пять снарядов HIMARS и 208 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ провели серию ударов по пунктам управления, складам с ресурсами, автомобильным базам и логистическим центрам ВСУ. В частности, в Днепропетровске основной удар был направлен на международный аэропорт, где были сгорели пять самолётов и ангар.

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Александра Мышляева
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