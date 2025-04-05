«Битцевского маньяка» привезут на «экскурсию» в Бутово

Серийного убийцу Александра Пичушкина, также известного как «Битцевский маньяк», переводят в Москву для проведения следственных мероприятий, сообщает источник РЕН ТВ. Преступник, который уже отбывает пожизненное наказание в колонии, изъявил желание признаться в ещё 11 убийствах, совершённых в районе Северное Бутово.

«Сотрудниками Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России получена информация о причастности Пичушкина А.Ю. к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми», — рассказали в пресс-бюро ФСИН.

Однако такие признания нужно тщательно проверять, Многие преступники, осуждённые на пожизненное, могут придумывать новые эпизоды. Есть несколько «плюшек», которые дают даже вымышленные убийства. Так, признания могут дать им возможность вновь оказаться в центре внимания, что может быть важно для некоторых злодеев с психическими отклонениями. Кроме того, это даёт им возможность вдохнуть свежий запах воли, так как для следственных мероприятий их вывозят туда, где, по словам обвиняемых, и произошла расправа.