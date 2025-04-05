«Битцевского маньяка» привезут на «экскурсию» в Бутово
«Битцевского маньяка» привезут в Москву для следственных действий
«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин. Обложка © ТАСС / Юрий Машков
Серийного убийцу Александра Пичушкина, также известного как «Битцевский маньяк», переводят в Москву для проведения следственных мероприятий, сообщает источник РЕН ТВ. Преступник, который уже отбывает пожизненное наказание в колонии, изъявил желание признаться в ещё 11 убийствах, совершённых в районе Северное Бутово.
«Сотрудниками Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России получена информация о причастности Пичушкина А.Ю. к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми», — рассказали в пресс-бюро ФСИН.
Однако такие признания нужно тщательно проверять, Многие преступники, осуждённые на пожизненное, могут придумывать новые эпизоды. Есть несколько «плюшек», которые дают даже вымышленные убийства. Так, признания могут дать им возможность вновь оказаться в центре внимания, что может быть важно для некоторых злодеев с психическими отклонениями. Кроме того, это даёт им возможность вдохнуть свежий запах воли, так как для следственных мероприятий их вывозят туда, где, по словам обвиняемых, и произошла расправа.
Пичушкин был приговорён в 2007 году к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Своё первое убийство маньяк совершил в 18 лет – 1992 году он задушил своего однокурсника в ПТУ, где учился на слесаря. Серию убийств он начал в 2001 году, работая грузчиком рядом с Битцевским парком. Тела жертв преступник скрывал в канализационных люках. Пичушкин тщательно планировал каждое преступление, чаще всего нацеливаясь на пожилых мужчин, которых не будут долго искать.