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5 апреля, 11:57

Секс в кабинете и нюдсы: Учитель истории из Петербурга почти год совращал школьницу

Mash на Мойке: Учителя истории из Петербурга заподозрили в совращении школьницы

Подозреваемый в развращении школьницы учитель. Фото © Infourok

Подозреваемый в развращении школьницы учитель. Фото © Infourok

Педагога-историка из Санкт-Петербурга обвинили в совращении своей ученицы, которой на момент первых домогательств было всего 16 лет. В результате своих злодеяний 33-летний мужчина добился секса с несовершеннолетней прямо в здании учебного заведения. После задержания в переписке со школьницей нашли интимные фото — в том числе снимки половых органов. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе следствия выяснили, что преподаватель систематически писал ученице непристойные сообщения и делал прямые намёки на интим. Все свои предложения он сопровождал фотографиями в стиле ню. В результате жертва сдалась, а половой акт состоялся прямо в его кабинете.

После допроса потерпевшей и подозреваемого, полиция изъяла компрометирующие переписки и назначила экспертизы. В отношении историка возбуждены уголовные дела по статьям о распространении порнографии, развратных действиях и половой связи с лицом младше 16 лет.

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Ранее стало известно тренера по карате из Хабаровского края заподозрили в домогательствах к своим подопечным. Заявление на 33-летнего спортсмена подал отец одной из воспитанниц, так как заметил в поведении дочери и её наставника что-то странное.

Ольга Сливченко
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