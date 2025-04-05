Секс в кабинете и нюдсы: Учитель истории из Петербурга почти год совращал школьницу

Педагога-историка из Санкт-Петербурга обвинили в совращении своей ученицы, которой на момент первых домогательств было всего 16 лет. В результате своих злодеяний 33-летний мужчина добился секса с несовершеннолетней прямо в здании учебного заведения. После задержания в переписке со школьницей нашли интимные фото — в том числе снимки половых органов. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе следствия выяснили, что преподаватель систематически писал ученице непристойные сообщения и делал прямые намёки на интим. Все свои предложения он сопровождал фотографиями в стиле ню. В результате жертва сдалась, а половой акт состоялся прямо в его кабинете.

После допроса потерпевшей и подозреваемого, полиция изъяла компрометирующие переписки и назначила экспертизы. В отношении историка возбуждены уголовные дела по статьям о распространении порнографии, развратных действиях и половой связи с лицом младше 16 лет.