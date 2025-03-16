В Перми буйный школьник за шею выволок учительницу из класса
Пермского школьника, схватившего учителя за шею, перевели на домашнее обучение
Ученик пермской школы, который схватил за шею учительницу, чтобы вывести её из класса, будет впредь обучаться на дому. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на департамент образования города.
Ознакомившись с рекомендациями профильного специалиста, родители взбунтовавшегося мальца решили сменить ему форму обучения.
«В школе состоялся совет профилактики с участием родителей ребёнка. Родителями было принято решение перевести ученика на семейное обучение», – рассказали в мэрии.
Сам инцидент случился 10 марта в пермской школе №44. Подросток на уроке математики схватил преподавательницу за шею и выволок её из класса. Позже возникли и другие видео с тем же мальчиком, где он громит кабинет.
Ранее в Новосибирской области два ученика изнасиловали ученицу второго класса возле здания школы. Мальчикам было по 9-12 лет. Происходящее сняли на видео ученики старших классов. Теперь они могут получить уголовный срок. Директор учебного заведения отказалась давать какие-либо комментарии.
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