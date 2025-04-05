Жительницу Подмосковья оштрафовали за письмо в Генпрокуратуру
Женщина отправила в Генпрокуратуру фото с Путиным в нацистской форме
Женщина из Зеленограда получила штраф за обращение в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
В начале 2025 года россиянка направила в надзорный орган письмо, к которому приложила фотографию президента России Владимира Путина в униформе Третьего рейха.
Генпрокуратура передала это письмо в центр по борьбе с экстремизмом, где против женщины было возбуждено административное дело по статье, касающейся распространения запрещенной символики.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве промышленного альпиниста оштрафовали за расклейку листовок против СВО в центре города, недалеко от метро «Охотный ряд». Его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, касающейся публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил России. Штраф по данной статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
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