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5 апреля, 12:14

Жительницу Подмосковья оштрафовали за письмо в Генпрокуратуру

Женщина отправила в Генпрокуратуру фото с Путиным в нацистской форме

Женщина из Зеленограда получила штраф за обращение в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В начале 2025 года россиянка направила в надзорный орган письмо, к которому приложила фотографию президента России Владимира Путина в униформе Третьего рейха.

Генпрокуратура передала это письмо в центр по борьбе с экстремизмом, где против женщины было возбуждено административное дело по статье, касающейся распространения запрещенной символики.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве промышленного альпиниста оштрафовали за расклейку листовок против СВО в центре города, недалеко от метро «Охотный ряд». Его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, касающейся публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил России. Штраф по данной статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Александра Мышляева
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