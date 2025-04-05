Жительницу Подмосковья оштрафовали за письмо в Генпрокуратуру

Женщина из Зеленограда получила штраф за обращение в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В начале 2025 года россиянка направила в надзорный орган письмо, к которому приложила фотографию президента России Владимира Путина в униформе Третьего рейха.

Генпрокуратура передала это письмо в центр по борьбе с экстремизмом, где против женщины было возбуждено административное дело по статье, касающейся распространения запрещенной символики.