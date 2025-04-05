Глава офиса Зеленского похвастался «важной» ролью в санкциях против России

Международная рабочая группа по санкциям против России Макфола-Ермака, за три года своей деятельности разработала три масштабных плана и 18 отдельных рекомендаций, которые легли в основу санкционной политики западных стран. В работе принимает участие более 100 экспертов из США, Европы и Украины, а одним из ключевых участников является бывший посол США в России Майкл Макфол, хвастается глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В энергетическом секторе, по его словам, усилия группы привели к запрету Евросоюза на импорт российского угля, нефти и нефтепродуктов, поставляемых морем, санкциям против крупнейших нефтяных компаний РФ, а также ограничениям в отношении теневого флота и нефтетрейдеров, обеспечивающих поставки энергоносителей.

В финансовой сфере группа способствовала отключению десятков российских банков от системы SWIFT, введению санкций против банков, Московской биржи и Национального расчётного депозитария, а также принятию решения о предоставлении Украине кредита за счёт замороженных российских активов.

Ермак также отметил, что группа разработала санкции против третьих стран, помогающих России обходить ограничения, и инициировала расследования подобных обходных путей. Кроме того, он связал с деятельностью группы уход IT-компаний с российского рынка и санкции против российской атомной отрасли.

Ермак подчеркнул, что группа первой начала разрабатывать механизмы санкционного давления и продолжит свою работу в этом направлении.