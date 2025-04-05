Глава офиса Зеленского похвастался «важной» ролью в санкциях против России
Глава офиса Зеленского Ермак пообещал продолжить разработку санкций против РФ
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Международная рабочая группа по санкциям против России Макфола-Ермака, за три года своей деятельности разработала три масштабных плана и 18 отдельных рекомендаций, которые легли в основу санкционной политики западных стран. В работе принимает участие более 100 экспертов из США, Европы и Украины, а одним из ключевых участников является бывший посол США в России Майкл Макфол, хвастается глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В энергетическом секторе, по его словам, усилия группы привели к запрету Евросоюза на импорт российского угля, нефти и нефтепродуктов, поставляемых морем, санкциям против крупнейших нефтяных компаний РФ, а также ограничениям в отношении теневого флота и нефтетрейдеров, обеспечивающих поставки энергоносителей.
В финансовой сфере группа способствовала отключению десятков российских банков от системы SWIFT, введению санкций против банков, Московской биржи и Национального расчётного депозитария, а также принятию решения о предоставлении Украине кредита за счёт замороженных российских активов.
Ермак также отметил, что группа разработала санкции против третьих стран, помогающих России обходить ограничения, и инициировала расследования подобных обходных путей. Кроме того, он связал с деятельностью группы уход IT-компаний с российского рынка и санкции против российской атомной отрасли.
Ермак подчеркнул, что группа первой начала разрабатывать механизмы санкционного давления и продолжит свою работу в этом направлении.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что против России было введено свыше 28 тысяч санкционных ограничений со стороны западных стран. Он подчеркнул, что этот объём ограничений превышает совокупное количество санкций, когда-либо применявшихся ко всем остальным государствам мира вместе взятым.