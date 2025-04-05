Опубликовано видео с ликвидированными при попытке пересечь Днепр диверсантами

Российские военнослужащие ликвидировали двух диверсантов ВСУ, попытавшихся высадиться на левый берег реки Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, публикуя кадры.

«Два украинских диверсанта, пытавшихся проникнуть на левый берег Днепра, были ликвидированы при попытке высадки. Лазутчики были выявлены с БПЛА ещё во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили», — цитирует собеседника агентство, публикуя видео с телами двух убитых украинских бойцов.