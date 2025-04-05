Сытые и счастливые тюленята попали в объектив фотокамеры

Петербуржский Фонд друзей балтийской нерпы, помогающий оказавшимся в беде ластоногим, показал счастливых тюленят, которых хорошо откормили их мамы. Щенята, вероятно, были очень довольны, поэтому согласись попозировать фотографу, чем резко повысили градус милоты.

Откормленный тюленёнок. Фото © Telegram / Nerpa SPb

Кстати, Фонд пополнился новыми подопечными. По данным телеканала «Санкт-Петербург», четверых малышей привезли из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и с Балтийского бульвара в Северной столице.

Тюленёнок хочет взлететь, но он слишком толстый для этого. Фото © Telegram / Nerpa SPb