Сытые и счастливые тюленята попали в объектив фотокамеры
Счастливый тюленёнок. Обложка © Telegram / Nerpa SPb
Петербуржский Фонд друзей балтийской нерпы, помогающий оказавшимся в беде ластоногим, показал счастливых тюленят, которых хорошо откормили их мамы. Щенята, вероятно, были очень довольны, поэтому согласись попозировать фотографу, чем резко повысили градус милоты.
Откормленный тюленёнок. Фото © Telegram / Nerpa SPb
Кстати, Фонд пополнился новыми подопечными. По данным телеканала «Санкт-Петербург», четверых малышей привезли из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и с Балтийского бульвара в Северной столице.
Тюленёнок хочет взлететь, но он слишком толстый для этого. Фото © Telegram / Nerpa SPb
Кстати, в минувшем году Фонд друзей балтийской нерпы спас 30 щенят. Дело в том, что аномально тёплая зима негативно влияет на состояние льда, из-за чего краснокнижных ластоногих уносит от матерей. Однако сотрудники Фонда спасают беспомощных потеряшек, а потом выпускают на волю.