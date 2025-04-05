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5 апреля, 14:33

Сытые и счастливые тюленята попали в объектив фотокамеры

Счастливый тюленёнок. Обложка © Telegram / Nerpa SPb

Счастливый тюленёнок. Обложка © Telegram / Nerpa SPb

Петербуржский Фонд друзей балтийской нерпы, помогающий оказавшимся в беде ластоногим, показал счастливых тюленят, которых хорошо откормили их мамы. Щенята, вероятно, были очень довольны, поэтому согласись попозировать фотографу, чем резко повысили градус милоты.

Откормленный тюленёнок. Фото © Telegram / Nerpa SPb

Откормленный тюленёнок. Фото © Telegram / Nerpa SPb

Кстати, Фонд пополнился новыми подопечными. По данным телеканала «Санкт-Петербург», четверых малышей привезли из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и с Балтийского бульвара в Северной столице.

Тюленёнок хочет взлететь, но он слишком толстый для этого. Фото © Telegram / Nerpa SPb

Тюленёнок хочет взлететь, но он слишком толстый для этого. Фото © Telegram / Nerpa SPb

Кстати, в минувшем году Фонд друзей балтийской нерпы спас 30 щенят. Дело в том, что аномально тёплая зима негативно влияет на состояние льда, из-за чего краснокнижных ластоногих уносит от матерей. Однако сотрудники Фонда спасают беспомощных потеряшек, а потом выпускают на волю.

Пусть мама услышит: На Байкале капитаны катера помогли нерпе воссоединиться с отбившимся малышом
Пусть мама услышит: На Байкале капитаны катера помогли нерпе воссоединиться с отбившимся малышом
Борис Эльфанд
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