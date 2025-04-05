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5 апреля, 15:04

В Татарстане студент полгода совращал школьницу, а потом слил её интим-фото

18-летний студент одного из техникумов в Мензелинске на протяжении полугода (с сентября 2024 по март 2025 года) спал с 14-летней школьницей. Об этом сообщает KazanFirst.

По данным издания, в марте этого года молодой человек слил интимные фотографии девочки в телеграм-каналы. Тогда-то парня и задержали. Источник отмечает, что подлый любовник уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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