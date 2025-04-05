В Татарстане студент полгода совращал школьницу, а потом слил её интим-фото
18-летний студент одного из техникумов в Мензелинске на протяжении полугода (с сентября 2024 по март 2025 года) спал с 14-летней школьницей. Об этом сообщает KazanFirst.
По данным издания, в марте этого года молодой человек слил интимные фотографии девочки в телеграм-каналы. Тогда-то парня и задержали. Источник отмечает, что подлый любовник уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru писал, что в Краснодаре подтвердили приговор столичному владельцу винодельни «Легенда Крыма» и бывшему мужу телеведущей Юлии Коваль Михаилу Штырлину. Педофил был приговорён к 17 годам лишения свободы строгого режима за изнасилование шести несовершеннолетних девочек.
Life.ru / Шедеврум