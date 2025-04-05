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5 апреля, 13:29

Москву после полуночи накроет апрельским снегом и метелями

Гидромедцентр: В Москве и Московской области ночью пойдёт снег и начнутся метели

Метель в Москве. Обложка © Life.ru

Метель в Москве. Обложка © Life.ru

Апрель решил преподнести сюрприз жителям Москвы и Московской области, подготовив порывистый ветер, снег и метели, которые начнутся уже к полуночи. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Москва и Московская область в ближайшие дни будут находиться в холодной части циклона, где  будут отмечаться усиление северо-восточного ветра, снег, местами сильный, метель и другие явления зимнего спектра непогоды», — сказано в публикации.

Так, с 6 апреля по 7 апреля в Московской области следует ожидать снег и мокрый снег, а в некоторых местах он начнёт облеплять провода и деревья. Водителям следует иметь в виду, что на дорогах возможна гололедица. Скорость ветра будет составлять до 15 м/с, а в большинстве районов землю укроет снежным покровом.

Синоптик спрогнозировал погоду на период с апреля по сентябрь
Синоптик спрогнозировал погоду на период с апреля по сентябрь

Прихода тепла всё-таки придётся подождать, но зато на майские праздники погода в столичном регионе будет аномально тёплой. Синоптики говорят, что в мае температура превысит 20 градусов, однако ко Дню Победы несколько похолодает.

Владимир Озеров
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