Москву после полуночи накроет апрельским снегом и метелями
Гидромедцентр: В Москве и Московской области ночью пойдёт снег и начнутся метели
Метель в Москве. Обложка © Life.ru
Апрель решил преподнести сюрприз жителям Москвы и Московской области, подготовив порывистый ветер, снег и метели, которые начнутся уже к полуночи. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
«Москва и Московская область в ближайшие дни будут находиться в холодной части циклона, где будут отмечаться усиление северо-восточного ветра, снег, местами сильный, метель и другие явления зимнего спектра непогоды», — сказано в публикации.
Так, с 6 апреля по 7 апреля в Московской области следует ожидать снег и мокрый снег, а в некоторых местах он начнёт облеплять провода и деревья. Водителям следует иметь в виду, что на дорогах возможна гололедица. Скорость ветра будет составлять до 15 м/с, а в большинстве районов землю укроет снежным покровом.
Прихода тепла всё-таки придётся подождать, но зато на майские праздники погода в столичном регионе будет аномально тёплой. Синоптики говорят, что в мае температура превысит 20 градусов, однако ко Дню Победы несколько похолодает.