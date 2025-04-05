Москву после полуночи накроет апрельским снегом и метелями

Апрель решил преподнести сюрприз жителям Москвы и Московской области, подготовив порывистый ветер, снег и метели, которые начнутся уже к полуночи. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Москва и Московская область в ближайшие дни будут находиться в холодной части циклона, где будут отмечаться усиление северо-восточного ветра, снег, местами сильный, метель и другие явления зимнего спектра непогоды», — сказано в публикации.

Так, с 6 апреля по 7 апреля в Московской области следует ожидать снег и мокрый снег, а в некоторых местах он начнёт облеплять провода и деревья. Водителям следует иметь в виду, что на дорогах возможна гололедица. Скорость ветра будет составлять до 15 м/с, а в большинстве районов землю укроет снежным покровом.