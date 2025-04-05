Мощный пожар, охвативший автобус в Петербурге, сняли на видео
Сгоревший автобус на Васильевском острове в Петербурге. Обложка © VK / MR7.ru | Мой район | Новости Петербурга
На Васильевском острове в Петербурге загорелся пассажирский автобус. Кадры происшествия распространяются в социальных сетях.
Горящий автобус на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Видео © VK / MR7.ru | Мой район | Новости Петербурга
Сообщается, что загорелся автобус, следующий по маршруту № 151. Огонь полностью охватил транспортное средство, быстро справиться с пожаром не получилось, но к настоящему моменту пламя потушили. Автобус выгорел полностью.
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