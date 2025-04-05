В Подмосковье продают очень древние очки виртуальной реальности

В подмосковном Звенигороде продают старинный таксифот — стереоскоп, функционально схожий с очками виртуальной реальности, правда, очень древними. Аппарат позволяет просматривать снимки в формате 3D. Для этого он снабжён 14 ящиками, в каждом из которых помещены по четыре кассеты с 25 стеклянными стереофотопластинами каждый.

По данным интернет-издания Regions.ru, местный житель просит за раритетные очки виртуальной реальности 225 тысяч рублей. Вместе с аппаратом начала XX века продавец готов отдать 1220 фотопластин. Однако в объявлении не указано, что именно на них изображено. Эксперты полагают, что более века назад подобные устройства стоили дороже рабочей лошади.