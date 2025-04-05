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5 апреля, 14:55

В Подмосковье продают очень древние очки виртуальной реальности

В Звенигороде продают старинный таксифот. Обложка © городская доска объявлений / Regions.ru

В Звенигороде продают старинный таксифот. Обложка © городская доска объявлений / Regions.ru

В подмосковном Звенигороде продают старинный таксифот — стереоскоп, функционально схожий с очками виртуальной реальности, правда, очень древними. Аппарат позволяет просматривать снимки в формате 3D. Для этого он снабжён 14 ящиками, в каждом из которых помещены по четыре кассеты с 25 стеклянными стереофотопластинами каждый.

По данным интернет-издания Regions.ru, местный житель просит за раритетные очки виртуальной реальности 225 тысяч рублей. Вместе с аппаратом начала XX века продавец готов отдать 1220 фотопластин. Однако в объявлении не указано, что именно на них изображено. Эксперты полагают, что более века назад подобные устройства стоили дороже рабочей лошади.

Даже не вздумайте продавать это старьё сейчас, ведь через пять лет оно будет стоить десятки тысяч
Даже не вздумайте продавать это старьё сейчас, ведь через пять лет оно будет стоить десятки тысяч

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Борис Эльфанд
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