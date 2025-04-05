За пассажирами задержанного рейса Red Wings Сочи — Ереван вылетел самолёт

Самолёт, предназначенный для перевозки пассажиров рейса Red Wings, который задержался почти на сутки, вылетел в Сочи. Представители авиакомпании предоставляют пассажирам всю необходимую поддержку, включая размещение в отеле и еду, сообщили в пресс-службе компании.

«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что рейс Сочи — Ереван не может вылететь уже третьи сутки, а пассажирам данного рейса авиакомпания отказывает в предоставлении услуг согласно Федеральным авиационным правилам, не соответствует действительности. Общее время задержки рейса (на данный момент) составляет 23 часа 25 минут. Воздушное судно, которое доставит пассажиров в пункт назначения уже вылетело в Сочи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что все авиакомпании испытывают трудности с нехваткой мест в отелях и транспортом. Тем не менее сотрудники Red Wings заботятся о пассажирах задержанных рейсов и обеспечивают их питанием каждые четыре часа.