За пассажирами задержанного рейса Red Wings Сочи — Ереван вылетел самолёт
Самолёт, предназначенный для перевозки пассажиров рейса Red Wings, который задержался почти на сутки, вылетел в Сочи. Представители авиакомпании предоставляют пассажирам всю необходимую поддержку, включая размещение в отеле и еду, сообщили в пресс-службе компании.
«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что рейс Сочи — Ереван не может вылететь уже третьи сутки, а пассажирам данного рейса авиакомпания отказывает в предоставлении услуг согласно Федеральным авиационным правилам, не соответствует действительности. Общее время задержки рейса (на данный момент) составляет 23 часа 25 минут. Воздушное судно, которое доставит пассажиров в пункт назначения уже вылетело в Сочи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что все авиакомпании испытывают трудности с нехваткой мест в отелях и транспортом. Тем не менее сотрудники Red Wings заботятся о пассажирах задержанных рейсов и обеспечивают их питанием каждые четыре часа.
А ранее Life.ru сообщал, что три из восьми самолётов отправились в Сочи после того, как их ранее перенаправили на запасные аэродромы из-за плохой погоды. Важно отметить, что в ближайшие дни расписание может меняться, так как неблагоприятные метеорологические условия сохранялись всю ночь, и авиакомпании решили отложить вылеты в Сочи на более поздние сроки.
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