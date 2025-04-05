В Финляндии сделали громкое заявление о России

Несмотря на то, что Финляндия не считает Россию врагом, о нормализации отношений говорить пока преждевременно. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в эфире Yle, отметив, что восстановление нормальных связей с Москвой станет возможным только после того, как страна начнёт соблюдать международное право.

«Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию как врага как такового. Россия не является нашим врагом», — отметила министр.

По словам Валтонен, сейчас приоритетом является поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию и укрепление собственной обороноспособности Финляндии. При этом страна всё равно надеется на добрососедские отношения, но пока что это время ещё не настало.