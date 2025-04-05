В Москве нашли место сброса бетона в реку Сходня
Прокуратура Москвы проводит проверку по факту загрязнения реки Сходня бетоном
Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1
Московская межрайонная природоохранная прокуратура при содействии с прокуратурой Зеленограда начала проверку по факту загрязнения реки Сходня и её водоохранной зоны. После обследования прибрежной территории вблизи Фирсановского шоссе выявлен грубый факт нарушения. По информации пресс-службы ведомства, прямо в воды реки сбрасывались бетонные отходы.
Кадры с места выявления нарушений. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
К проверке подключены специалисты Департамента природопользования, которые взяли пробы воды и почвы. По итогам проверки будет оценен ущерб, нанесённый природе, и виновные, при наличии оснований, понесут ответственность по закону.
Ранее сообщалось, что в реке Сетунь под Новорублёвским мостом в Москве был найден труп мужчины. Прохожий заметил в воде одежду и вызвал спасателей, которые извлекли тело. У погибшего зафиксирована травма головы. Ведётся расследование.