«Великая история»: Президент «Зенита» рассказал о болельщиках команды

В преддверии столетнего юбилея ФК «Зенит» телеканал «Санкт-Петербург» запустил проект, участники которого поздравляют любимую команду. Не остался в стороне и президент клуба Александр Медведев. В ходе обращения он подчеркнул, что футболистов из Северной столицы поддерживают миллионы болельщиков.

«У нас великая история, в которой были великие победы, были тяжёлые времена. И всегда город любил, любит и будет любить нашу команду. К городу подключились уже миллионы болельщиков и в нашей стране, и во всём мире», — отметил Медведев.