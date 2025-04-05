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5 апреля, 14:57

«Великая история»: Президент «Зенита» рассказал о болельщиках команды

Александр Медведев: У «Зенита» великая история

Президент ФК «Зенит» Александр Медведев. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Президент ФК «Зенит» Александр Медведев. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

В преддверии столетнего юбилея ФК «Зенит» телеканал «Санкт-Петербург» запустил проект, участники которого поздравляют любимую команду. Не остался в стороне и президент клуба Александр Медведев. В ходе обращения он подчеркнул, что футболистов из Северной столицы поддерживают миллионы болельщиков.

«У нас великая история, в которой были великие победы, были тяжёлые времена. И всегда город любил, любит и будет любить нашу команду. К городу подключились уже миллионы болельщиков и в нашей стране, и во всём мире», — отметил Медведев.

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Ранее ФК «Зенит» с предстоящим юбилеем поздравил его преданный болельщик, народный артист РСФСР Михаил Боярский. Актёр признался, что победы любимой команды окрыляют его, а также пошутил про фанатов «Спартака».

Борис Эльфанд
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