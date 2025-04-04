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4 апреля, 16:09

«Хожу с высоко задранным носом»: Боярский пошутил про фанатов «Спартака»

Боярский пошутил, что не боится фанатов «Спартака»

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Самый известный болельщик ФК «Зенит», народный артист РСФСР Михаил Боярский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поздравил любимый клуб с предстоящим столетним юбилеем. Актёр пошутил, что победы команды позволяют ему ходить по Москве «с высоко задранным носом», не боясь фанатов «Спартака».

«Когда «Зенит» выигрывает, у меня вырастают крылья, я почему-то становлюсь самым главным петербуржцем, который ходит по Москве с высоко задранным носом. Несмотря на то, что у меня часто бывает шарф, я не боюсь спартаковцев и спокойно прохожу везде», — отметил Боярский.

Игра «Зенита» загнала Боярского в депрессию
Игра «Зенита» загнала Боярского в депрессию

Артист также подчеркнул, что к нему относятся с уважением, а он, в свою очередь, уважает противников «Зенита». К слову, Боярский настолько влюблён в петербургскую команду, что ради её чемпионства готов съесть свою шляпу.

Примечательно, что власти города поддержали остроумную идею актёра. Так, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский пообещал подарить Боярскому новый головной убор, если он съест старый.

Борис Эльфанд
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