Мужчина сделал глоток старого сока и умер от отёка мозга через сутки

В Дании пожилой мужчина скончался, когда сделал несколько глотков испорченного кокосового сока. У него начался отёк мозга, что привело к смерти. Об этом сообщает Daily Mail и предупреждает, что медики бьют тревогу из-за опасности, которую таят в себе кокосы.

Всё началось с того, что 69-летний мужчина купил тропический фрукт, но не стал употреблять его сразу. Пенсионер забыл о покупке, и кокос благополучно пролежал у него на кухне целый месяц. Когда датчанин вспомнил о нём, то решил, что пора побаловать себя экзотикой. Он проколол колос, вставил в него соломину и выпил половину содержимого. Пенсионер признался супруге, что вкус довольно неприятный и отдаёт чем-то тухлым.

Мужчина разрубил кокос и ужаснулся: внутри оказались слизь и плесень. Через несколько часов пенсионеру стало плохо, он почувствовал приступы тошноты и начал терять сознание. Жена вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. В больнице врачи обнаружили у пациента отёк мозга, начавшийся из-за сильного отравления, а через сутки пенсионер умер, не приходя в сознание.