«Мы вооружаемся»: В Германии начали готовить заговор против Европы
Exxpress: Ряд европейских стран планирует обойти инициативу ЕК по перевооружению
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Великобритания и ряд стран Европейского союза работают над конфиденциальным планом, цель которого — обойти Еврокомиссию в вопросах финансирования обороны. Идея, продвигаемая Лондоном, заключается в создании механизма, независимого от брюссельских инициатив и позволяющего странам-участницам обходить внутренние финансовые ограничения. Об этом сообщает австрийская газета Exxpress.
«Послание Брюсселю: мы вооружаемся, но без вас», — говорится в публикации.
Реализация плана видится в создании специализированного «банка оружия» — финансовой структуры, которая позволит финансировать оборонные проекты без прямого использования национальных бюджетов. Автор статьи предполагает, что в случае успеха данной инициативы Еврокомиссия может утратить контроль над общей безопасностью ЕС.
«Это особенно привлекательно для тех государств, которые испытывают растущее давление с целью вооружиться в военном отношении, например, ввиду неопределённости относительно будущего курса США при Дональде Трампе», — отмечается в материале.
Сотрудничество Великобритании с отдельными европейскими государствами напрямую может лишить Брюссель монополии на принятие решений в этой сфере, превратив его в пассивного наблюдателя.
Ранее Life.ru рассказывал, что Испания, Италия и Франция отвергли инициативу по перевооружению Европы авторства главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Страны скептически относятся к предложению Еврокомиссии финансировать наращивание оборонных мощностей за счет новых займов. Париж, Рим и Мадрид выражают обеспокоенность перспективой дальнейшего увеличения долга и сомневаются в целесообразности подобной стратегии перевооружения.