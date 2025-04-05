«Мы вооружаемся»: В Германии начали готовить заговор против Европы

Великобритания и ряд стран Европейского союза работают над конфиденциальным планом, цель которого — обойти Еврокомиссию в вопросах финансирования обороны. Идея, продвигаемая Лондоном, заключается в создании механизма, независимого от брюссельских инициатив и позволяющего странам-участницам обходить внутренние финансовые ограничения. Об этом сообщает австрийская газета Exxpress.

«Послание Брюсселю: мы вооружаемся, но без вас», — говорится в публикации.

Реализация плана видится в создании специализированного «банка оружия» — финансовой структуры, которая позволит финансировать оборонные проекты без прямого использования национальных бюджетов. Автор статьи предполагает, что в случае успеха данной инициативы Еврокомиссия может утратить контроль над общей безопасностью ЕС.

«Это особенно привлекательно для тех государств, которые испытывают растущее давление с целью вооружиться в военном отношении, например, ввиду неопределённости относительно будущего курса США при Дональде Трампе», — отмечается в материале.

Сотрудничество Великобритании с отдельными европейскими государствами напрямую может лишить Брюссель монополии на принятие решений в этой сфере, превратив его в пассивного наблюдателя.