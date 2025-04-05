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5 апреля, 15:55

«Мы вооружаемся»: В Германии начали готовить заговор против Европы

Exxpress: Ряд европейских стран планирует обойти инициативу ЕК по перевооружению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Великобритания и ряд стран Европейского союза работают над конфиденциальным планом, цель которого — обойти Еврокомиссию в вопросах финансирования обороны. Идея, продвигаемая Лондоном, заключается в создании механизма, независимого от брюссельских инициатив и позволяющего странам-участницам обходить внутренние финансовые ограничения. Об этом сообщает австрийская газета Exxpress.

«Послание Брюсселю: мы вооружаемся, но без вас», — говорится в публикации.

Реализация плана видится в создании специализированного «банка оружия» — финансовой структуры, которая позволит финансировать оборонные проекты без прямого использования национальных бюджетов. Автор статьи предполагает, что в случае успеха данной инициативы Еврокомиссия может утратить контроль над общей безопасностью ЕС.

«Это особенно привлекательно для тех государств, которые испытывают растущее давление с целью вооружиться в военном отношении, например, ввиду неопределённости относительно будущего курса США при Дональде Трампе», — отмечается в материале.

Сотрудничество Великобритании с отдельными европейскими государствами напрямую может лишить Брюссель монополии на принятие решений в этой сфере, превратив его в пассивного наблюдателя.

Европа потратит 800 млрд евро на перевооружение из-за России
Европа потратит 800 млрд евро на перевооружение из-за России

Ранее Life.ru рассказывал, что Испания, Италия и Франция отвергли инициативу по перевооружению Европы авторства главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Страны скептически относятся к предложению Еврокомиссии финансировать наращивание оборонных мощностей за счет новых займов. Париж, Рим и Мадрид выражают обеспокоенность перспективой дальнейшего увеличения долга и сомневаются в целесообразности подобной стратегии перевооружения.

Наталья Афонина
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