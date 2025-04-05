Неизбежное унижение: Во Франции высмеяли Макрона, вспомнившего про суверенитет
Филлипо: Отказ французских компаний прекратить инвестиции в США унизил Макрона
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Отказ французских компаний остановить инвестиции в Штаты стал оскорблением для президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом заявил лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо на личной странице в социальной сети X.
«Макрон унижен всего через несколько часов после попытки гротескного словесного репоста против Трампа! Он попросил французские компании «прекратить инвестировать в США». Президент, возглавляющий страну, которая отказалась от своего суверенитета, неизбежно оказывается униженным!» — говорится в его посте.
Напомним, Эмманюэль Макрон решил нанести американскому лидеру ответный удар за введённые торговые пошлины. 4 апреля он призвал руководителей отраслей французского бизнеса заморозить крупные инвестиции в экономику Штатов.