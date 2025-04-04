Макрон призвал европейские компании заморозить инвестиции в экономику США

Во время встречи с представителями французских отраслей, наиболее пострадавших от американских пошлин, Макрон заявил, что до прояснения ситуации европейскому бизнесу следует воздержаться от крупных вложений в США. Французский лидер поставил под сомнение целесообразность миллиардных инвестиций в экономику страны, которая вводит протекционистские меры против своих союзников, подчеркнув необходимость европейской солидарности в сложившейся ситуации.