Макрон призвал европейские компании заморозить инвестиции в экономику США
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон резко отреагировал на новые торговые ограничения, введённые администрацией Дональда Трампа, предложив европейским компаниям временно приостановить инвестиции в американскую экономику. Об этом пишет газета Le Figaro.
Во время встречи с представителями французских отраслей, наиболее пострадавших от американских пошлин, Макрон заявил, что до прояснения ситуации европейскому бизнесу следует воздержаться от крупных вложений в США. Французский лидер поставил под сомнение целесообразность миллиардных инвестиций в экономику страны, которая вводит протекционистские меры против своих союзников, подчеркнув необходимость европейской солидарности в сложившейся ситуации.
Макрон охарактеризовал действия Вашингтона как серьёзный удар по международной торговле, призвав страны ЕС к выработке единой стратегии ответных мер.
Эти заявления прозвучали на фоне решения администрации Трампа ввести пошлины на весь спектр импортных товаров, что, по мнению американского президента, должно положить начало «золотому веку» для экономики США и способствовать возвращению рабочих мест в страну. Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не намерены нести ответственность за бюджетные проблемы других государств. Однако в Европейском союзе эти меры вызвали резко негативную реакцию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о готовности ЕС дать жёсткий ответ.