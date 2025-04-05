Циклон «Зион» принесёт в Москву аномальные снегопады и ледяной дождь

В воскресенье, 6 апреля, в Москву вернётся настоящая зима. Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в столице ожидается значительное ухудшение погодных условий, а причиной тому послужит циклон «Зион».

Именно он обрушит на город суточные снегопады — наиболее эффективными они будут с утра 6 апреля до 9 часов утра следующего дня. Ожидается выпадение до 28 мм осадков за сутки и дополнительно, по его словам, до 15 мм в ночь на понедельник. Для сравнения, месячная норма осадков в апреле составляет 37 мм.

По словам специалиста, в ночь с 6 на 7 апреля велика вероятность ледяного дождя. Тишковец предупредил автолюбителей, что на дорогах ожидается гололедица толщиной 2-5 мм. Температура воздуха опустится до отметки 0°C, а к вечеру понизится до отрицательных значений. Из-за высокой влажности воздуха (100%) по ощущениям будет значительно холоднее — «будет казаться что на улице ударил 10-градусный мороз».

«К вечеру в столице наметёт от 5 до 10 см снежного покрова, и это не предел, в понедельник сугробы подрастут до 10-15 см», — написал он.

Прогнозируется усиление ветра северо-восточного направления с порывами до 15-20 м/с, что вызовет метель и ухудшение видимости до 500 метров, а ночью на понедельник — до 150 метров в снежном вихре.