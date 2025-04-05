Посетителей аквапарка «Мореон» в Москве эвакуировали из-за странного предмета

Из столичного аквапарка «Мореон» эвакуировали более двух тысяч человек. По данным оперативных служб, причиной стал подозрительный предмет, обнаруженный в здании комплекса на улице Голубинская, 16.

После происшествия в соцсетях аквапарка было опубликовано сообщение, что он не будет работать в субботу, 5 апреля. Посетителям, которые приобрели билеты на эту дату, пообещали принять в другой день, их входной документ будет действителен.