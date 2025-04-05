Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 15:48

Посетителей аквапарка «Мореон» в Москве эвакуировали из-за странного предмета

Аквапарк. Фото © VK / Аквапарк и банный комплекс Мореон

Аквапарк. Фото © VK / Аквапарк и банный комплекс Мореон

Из столичного аквапарка «Мореон» эвакуировали более двух тысяч человек. По данным оперативных служб, причиной стал подозрительный предмет, обнаруженный в здании комплекса на улице Голубинская, 16.

После происшествия в соцсетях аквапарка было опубликовано сообщение, что он не будет работать в субботу, 5 апреля. Посетителям, которые приобрели билеты на эту дату, пообещали принять в другой день, их входной документ будет действителен.

Названа причина пожара в ресторане на Павелецкой площади в центре Москвы
Названа причина пожара в ресторане на Павелецкой площади в центре Москвы

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошло возгорание пассажирского автобуса № 151. По предварительным данным, огонь охватил транспортное средство полностью. Оперативным службам удалось ликвидировать пожар, однако автобус выгорел дотла.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar