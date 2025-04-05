В Макеевке женщина погибла из-за удара ВСУ, обстрел вёлся словацкими ракетами

В Макеевке погибла женщина, которая в момент украинского удара находилась на предприятии «Рыбный цех», сам цех полностью разрушен вражеской ракетой. Обстрел противник вёл из словацкого оружия. Об этом рассказало управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

ВСУ ударили по Макеевке в ДНР. Фото © Канал онлайн-информирования о текущей ситуации с обстрелами со стороны ВФУ

ВСУ ударили по Макеевке в ДНР. Фото © Канал онлайн-информирования о текущей ситуации с обстрелами со стороны ВФУ

ВСУ ударили по Макеевке в ДНР. Фото © Канал онлайн-информирования о текущей ситуации с обстрелами со стороны ВФУ

«Противник вёл огонь с применением шрапнельных (поражающие элементы в виде 9 100 шариков) ракет JROF-HEF производства Словакии увеличенной до 40,2 км дальности, предположительно, из района населённого пункта Щербиновка», — сказано в заявлении.

Ещё одна женщина получила ранения в результате атаки на Макеевку. Вместе с погибшей они работали на рыбном производстве. Кроме того, ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, повреждения получили фасад жилой многоэтажки и крыша частного дома. В самом Донецке разрушен магазин, повреждён Дворец культуры «Горняк», посечены стены жилого здания, в городе. К счастью, никто не пострадал.