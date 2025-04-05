Задымление произошло на крыше Ленинской библиотеки на Воздвиженке в Москве

На крыше Ленинской библиотеки, расположенной на Воздвиженке в Москве, произошло задымление. Оперативные подразделения МЧС России незамедлительно прибыли на место и приступили к ликвидации очага возгорания в самом центре столицы.

По предварительным данным, на улице Воздвиженка наблюдается тление деревянных элементов кровли трёхэтажного административного здания. Расчёты газодымозащитной службы проводят обследование помещений с использованием тепловизоров, а для детальной разведки кровли задействован подъёмный механизм. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. В ликвидации последствий инцидента участвуют 49 сотрудников МЧС и 13 единиц специализированной техники.