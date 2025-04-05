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5 апреля, 16:45

Задымление произошло на крыше Ленинской библиотеки на Воздвиженке в Москве

Кадры с места пожара. Фото © МЧС России

Кадры с места пожара. Фото © МЧС России

На крыше Ленинской библиотеки, расположенной на Воздвиженке в Москве, произошло задымление. Оперативные подразделения МЧС России незамедлительно прибыли на место и приступили к ликвидации очага возгорания в самом центре столицы.

По предварительным данным, на улице Воздвиженка наблюдается тление деревянных элементов кровли трёхэтажного административного здания. Расчёты газодымозащитной службы проводят обследование помещений с использованием тепловизоров, а для детальной разведки кровли задействован подъёмный механизм. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. В ликвидации последствий инцидента участвуют 49 сотрудников МЧС и 13 единиц специализированной техники.

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Ранее крупный пожар вспыхнул в хостеле, расположенном неподалеку от Москвы, где проживали десятки постояльцев. В Дмитрове (Московская область), на Алейной улице, загорелся дом, к которому оперативно прибыли пожарные и медики. В местных социальных сетях писали, что возгорание произошло в частном секторе и охватило строение, выполненное из быстровоспламеняющихся материалов.

Николь Вербер
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