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5 апреля, 17:27

Тела мужчины и 3-месячной девочки с травмами обнаружили на западе Москвы

В западной части Москвы были найдены мужчина и новорождённая девочка, они погибли. Как сообщает сайт MK.Ru, тела 37-летнего Петра Ц. и его трёхмесячной дочери были обнаружены рядом с домом на улице Шолохова.

Условия, при которых были получены травмы, наводят на мысль о возможном убийстве и самоубийстве. По предварительным данным, погибший является отцом девочки. В настоящее время выясняются детали происшествия.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области охранник убил свою трёхмесячную дочь. Он утверждает, что не хотел причинить вред и просто не рассчитал силу. Тело девочки было найдено в квартире, пока 30-летний Алексей находился на работе. Первоначально смерть выглядела как ненасильственная, но странное поведение отца вызвало подозрения.

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Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Александра Мышляева
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