Тела мужчины и 3-месячной девочки с травмами обнаружили на западе Москвы

В западной части Москвы были найдены мужчина и новорождённая девочка, они погибли. Как сообщает сайт MK.Ru, тела 37-летнего Петра Ц. и его трёхмесячной дочери были обнаружены рядом с домом на улице Шолохова.

Условия, при которых были получены травмы, наводят на мысль о возможном убийстве и самоубийстве. По предварительным данным, погибший является отцом девочки. В настоящее время выясняются детали происшествия.