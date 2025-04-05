Опухоль мозга нашли сразу у пяти медсестёр одного этажа роддома в США
В США расследуют загадочные болезни сотрудников роддома. Фото © Freepik / wavebreakmedia_micro
Пяти медсёстрам из бостонской больницы Ньютон-Уэллсли поставили диагноз опухоль мозга. Врачи определили, что это доброкачественные образования, известные как менингиомы. Об этом сообщила телекомпания NBC.
В общей сложности 11 сотрудников медучреждения столкнулись с проблемами со здоровьем. Все они трудились в родильном отделении на пятом этаже. Расследование пока не выявило экологических факторов, способных вызвать эти заболевания. Эксперты продолжают поиски источника этих необычных болезней.
Ранее Life.ru сообщал, что популярная у приверженцев здорового образа жизни кола без сахара может способствовать росту опухолей. Употребление газированных напитков, содержащих аспартам в качестве подсластителя, потенциально связано с повышением риска развития новообразований. Подход к выбору диетических продуктов требует повышенной внимательности, чтобы избежать контрпродуктивных последствий. Эксперты рекомендуют заменить покупные лимонады на домашние напитки, приготовленные из натуральных фруктов, трав и газированной воды.