Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 18:43

Опухоль мозга нашли сразу у пяти медсестёр одного этажа роддома в США

В США расследуют загадочные болезни сотрудников роддома. Фото © Freepik / wavebreakmedia_micro

В США расследуют загадочные болезни сотрудников роддома. Фото © Freepik / wavebreakmedia_micro

Пяти медсёстрам из бостонской больницы Ньютон-Уэллсли поставили диагноз опухоль мозга. Врачи определили, что это доброкачественные образования, известные как менингиомы. Об этом сообщила телекомпания NBC.

В общей сложности 11 сотрудников медучреждения столкнулись с проблемами со здоровьем. Все они трудились в родильном отделении на пятом этаже. Расследование пока не выявило экологических факторов, способных вызвать эти заболевания. Эксперты продолжают поиски источника этих необычных болезней.

Молодая россиянка едва не умерла от огромной опухоли, выросшей из-за таблеток для похудения
Молодая россиянка едва не умерла от огромной опухоли, выросшей из-за таблеток для похудения

Ранее Life.ru сообщал, что популярная у приверженцев здорового образа жизни кола без сахара может способствовать росту опухолей. Употребление газированных напитков, содержащих аспартам в качестве подсластителя, потенциально связано с повышением риска развития новообразований. Подход к выбору диетических продуктов требует повышенной внимательности, чтобы избежать контрпродуктивных последствий. Эксперты рекомендуют заменить покупные лимонады на домашние напитки, приготовленные из натуральных фруктов, трав и газированной воды.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • В мире
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar