Опухоль мозга нашли сразу у пяти медсестёр одного этажа роддома в США

Пяти медсёстрам из бостонской больницы Ньютон-Уэллсли поставили диагноз опухоль мозга. Врачи определили, что это доброкачественные образования, известные как менингиомы. Об этом сообщила телекомпания NBC.

В общей сложности 11 сотрудников медучреждения столкнулись с проблемами со здоровьем. Все они трудились в родильном отделении на пятом этаже. Расследование пока не выявило экологических факторов, способных вызвать эти заболевания. Эксперты продолжают поиски источника этих необычных болезней.