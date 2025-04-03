Любимый продукт ЗОЖников оказался провокатором роста опухолей

Кола без сахара, которой последователи здорового образа жизни и правильного питания заменяют сладкие продукты, таит в себе серьёзную опасность, уверена диетолог Марият Мухина. Пот её словам, газировка, содержащая сахарозаменитель аспартам, может спровоцировать рост опухолей.

«Аспартам слаще сахара в 200 раз. Он действительно очень плохо метаболизируется и фактически является стимулятором канцерогенеза, то есть роста опухолей», — подчеркнула собеседница 360.ru.