Любимый продукт ЗОЖников оказался провокатором роста опухолей
Диетолог Мухина: Газировка с аспартамом может спровоцировать рост опухолей
Кола без сахара, которой последователи здорового образа жизни и правильного питания заменяют сладкие продукты, таит в себе серьёзную опасность, уверена диетолог Марият Мухина. Пот её словам, газировка, содержащая сахарозаменитель аспартам, может спровоцировать рост опухолей.
«Аспартам слаще сахара в 200 раз. Он действительно очень плохо метаболизируется и фактически является стимулятором канцерогенеза, то есть роста опухолей», — подчеркнула собеседница 360.ru.
По её словам, к выбору диетических продуктов нужно подходить с умом, чтобы не нарваться на обратный эффект. В частности, эксперт призвала отказаться от покупных лимонадов и делать их самостоятельно из фруктов, трав и газированной воды.
Ранее врач рассказала о неожиданной пользе колы для организма. По её словам, напиток может помочь избавиться от безоаров. Кстати, компания Coca-Cola захотела вернуться в РФ. Однако российские производители готовы создать альянс против неё.
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