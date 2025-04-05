Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 20:48

Рамзан Кадыров вспомнил о кровной клятве отомстить виновным в гибели отца

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Рамзан Кадыров признался, что на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова дал кровную клятву отомстить виновным в его смерти. Глава Чечни написал об этом в Telegram-канале.

По словам Кадырова, он не мог занять место отца, пока не поймают или не устранят Сулеймана Имурзаева (позывной — Хайрулла). Именно он организовал теракт на грозненском стадионе «Динамо» 9 мая 2004 года, в результате которого погиб Ахмат Кадыров.

Спустя три года, 4 апреля 2007 года, силовики выследили, где находится Хайрулла и ликвидировали его в ходе спецоперации чеченского МВД.

«С тех пор 4 апреля для меня — это день, когда с моих плеч снялась тяжёлая ноша кровной мести»,отметил глава Чечни.

Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто участвовал в поисках боевиков и в операции по их ликвидации.

Кадыров: Боец «Ахмата» нёс на себе 12 км пленного солдата ВСУ под обстрелами
Кадыров: Боец «Ахмата» нёс на себе 12 км пленного солдата ВСУ под обстрелами

Ранее Life.ru сообщал, что Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики, назначили куратором регионального МВД. В новой роли Адам Кадыров представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Ахмат Кадыров
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar