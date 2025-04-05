Рамзан Кадыров вспомнил о кровной клятве отомстить виновным в гибели отца

Рамзан Кадыров признался, что на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова дал кровную клятву отомстить виновным в его смерти. Глава Чечни написал об этом в Telegram-канале.

По словам Кадырова, он не мог занять место отца, пока не поймают или не устранят Сулеймана Имурзаева (позывной — Хайрулла). Именно он организовал теракт на грозненском стадионе «Динамо» 9 мая 2004 года, в результате которого погиб Ахмат Кадыров.

Спустя три года, 4 апреля 2007 года, силовики выследили, где находится Хайрулла и ликвидировали его в ходе спецоперации чеченского МВД.

«С тех пор 4 апреля для меня — это день, когда с моих плеч снялась тяжёлая ноша кровной мести», — отметил глава Чечни.

Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто участвовал в поисках боевиков и в операции по их ликвидации.