«Краснодар» победил «Акрон» со счётом 1:0 и укрепился на вершине таблицы РПЛ

В домашнем матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» продолжил победную серию, обыграв тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0 благодаря голу бразильского нападающего Кайо Панталеана на 50-й минуте. Эта победа позволила «быкам» укрепиться на вершине турнирной таблицы с 52 очками.

С возобновления чемпионата после зимнего перерыва команда Владимира Ивича демонстрирует стабильную игру: четыре победы и лишь одна ничья с «Крыльями Советов».

Укрепиться на вершине «Краснодару» помогла ничья «Зенита» и «Локомотива», которые сыграли очный матч в Москве. Встреча завершилась со счётом 1:1. Главным героем встречи стал Александр Соболев, забивший на 85-й минуте свой первый гол в РПЛ за новый клуб после летнего перехода из «Спартака». Этот результат оставил «Зенит» на второй позиции в турнирной таблице с 47 баллами.